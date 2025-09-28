Средние зарплаты в машиностроении за год выросли почти на 10%

В российском машиностроении наблюдается острая нехватка кадров. Работодатели вынуждены повышать зарплату для привлечения сотрудников. В результате медиана предлагаемых зарплат за год увеличилась почти на 10%, сообщает ТАСС .

Согласно данным опроса платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, работодатели в сфере тяжелого машиностроения все чаще обращают внимание на опыт соискателей. Большинство вакансий (61%) по-прежнему ориентированы на специалистов со стажем от 1 года до 3 лет. При этом спрос на более опытных кандидатов значительно вырос: если в прошлом году только 16% предложений были рассчитаны на стаж от 3 до 6 лет, то к 2025 году показатель достиг 20% (прирост за год составил 4 п. п.).

Количество вакансий для специалистов без опыта уменьшилось с 20% до 18%. Аналитики отмечают, что это свидетельствует о повышении конкуренции в отрасли за квалифицированные кадры, которые могут быстро адаптироваться к производственным процессам и обладают необходимыми навыками.

В тяжелом машиностроении наибольшее количество вакансий приходится на рабочие специальности. Среди них особенно востребованы разнорабочие (9%), слесари и сантехники, а также токари, фрезеровщики и шлифовщики (по 8%).

Ранее стало известно, что Россия оказалась в числе стран с самым большим гендерным разрывом в зарплатах. Самый большой разрыв в зарплате между мужчинами и женщинами оказался в Южной Корее.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.