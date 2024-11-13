В сентябре 2024 года российские банки предоставили заемщикам Московского региона потребительских кредитов на сумму 355,9 млрд рублей, это на 5,6% меньше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная ставка составила 23,7%, сообщили РИАМО в ГУ Банка России по ЦФО.

В Москве за указанный период банки выдали кредитов на сумму 224,2 млрд рублей, а в области — на сумму 131,7 млрд рублей, это снижение выдач к предыдущему месяцу на 4,9% и 6,6% соответственно. Такая динамика обусловлена ростом ставок и ужесточением макронадбавок.

При этом средневзвешенная ставка по потребкредитам в Московском регионе с учетом всех сроков кредитования увеличилась на 1,1 процентного пункта и составила 23,7%, отмечает регулятор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.