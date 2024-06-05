Сразу три страны Евросоюза нарастили товарные поставки в Россию

Три страны Евросоюза — Ирландия, Кипр и Португалия — нарастили товарные поставки в Россию в первом квартале 2024 года по сравнению с прошлогодним периодом, сообщает РИА Новости .

Рекордсменом по увеличению экспорта оказался Кипр, который нарастил поставки на 13% — до 15,6 млн евро. Из этого объема большая часть пришлась на лодки, суда и яхты. За год поставки увеличились на 19,3%.

Португалия за год увеличила поставки в Россию на 7% — до 24,5 млн евро. Чаще всего РФ покупала у страны напитки, уксус, обувь, ядерные реакторы и котлы.

Ирландия показала положительную динамику в приросте экспорта в Россию на 5%. Чаще всего страна продавала неорганическую химию, оптическое оборудование и фармацевтическую продукцию.

Самые заметные темпы снижения продемонстрировала Мальта. Также лидером по снижению является Германия, при этом страна остается крупнейшим торговым партнером России.

Ранее стало известно, что Боливия готова поставлять в Россию мясо лам и альпак. Документы на экспорт находятся в стадии оформления.