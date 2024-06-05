Власти Боливии и России обсуждают экспорт верблюдового мяса

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Боливия готова поставлять в Россию мясо лам и альпак

Боливия готова поставлять в Россию мясо лам и альпак, документы на экспорт находятся в стадии оформления, пишет РИА Новости .

По словам директора национальной службы по фитосанитарному контролю и безопасности продуктов питания Хавьера Суареса, прошла позитивная встреча с российской стороной по вопросу экспорта мяса семейства верблюдовых.

"Мясо ламы в нашей страны высокого качества, в нем мало холестерина", - отметил боливийский представитель.

Он подчеркнул, что в стране находится 4 миллионов верблюдовых животных, включая лам и альпак.