Сразу две пенсии смогут получать семьи погибших участников СВО
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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому семьи погибших участников специальной военной операции на Украине смогут получать сразу две пенсии с 1 января 2025 года, соответствующая информация появилась на официальном портале правовой информации России.
Вдовы погибших бойцов Вооруженных сил России смогут получать пенсию по потере кормильца при условии, что не выйдут повторно замуж и имеют детей до 23 лет. Дети участников СВО также будут получать пенсию по факту смерти отца, на которую они тоже имеют право по закону.
Таким образом, с 1 января, 2025 года, когда новый закон вступит в силу, одна семья сможет получать сразу две пенсии. Одно пособие будет начисляться детям погибших участников СВО, а второе – вдовам.
Ранее в Подмосковье более 80 участников СВО и их родные получили бесплатную юридическую помощь. Такая услуга безвозмездно предоставляется с сентября 2023 года.