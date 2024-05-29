Сразу две пенсии смогут получать семьи погибших участников СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому семьи погибших участников специальной военной операции на Украине смогут получать сразу две пенсии с 1 января 2025 года, соответствующая информация появилась на официальном портале правовой информации России .

Вдовы погибших бойцов Вооруженных сил России смогут получать пенсию по потере кормильца при условии, что не выйдут повторно замуж и имеют детей до 23 лет. Дети участников СВО также будут получать пенсию по факту смерти отца, на которую они тоже имеют право по закону.

Таким образом, с 1 января, 2025 года, когда новый закон вступит в силу, одна семья сможет получать сразу две пенсии. Одно пособие будет начисляться детям погибших участников СВО, а второе – вдовам.

Ранее в Подмосковье более 80 участников СВО и их родные получили бесплатную юридическую помощь. Такая услуга безвозмездно предоставляется с сентября 2023 года.