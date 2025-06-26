«Сравни»: лишь 4% россиян регулярно откладывают деньги

«Сравни»: 85% россиян признались, что родители не объясняли им, что такое бюджет

43% россиян в детстве так или иначе учились копить деньги: из них 14% получали постоянные напоминания и поощрения от родителей, а 29% — «скорее да, чем нет». Почти треть опрошенных (36%) заявила, что тема накоплений вовсе не поднималась в их семье, рассказали РИАМО в «Сравни».

В области основ финансовой грамотности наблюдается следующая картина: 85% респондентов признались, что родители не объясняли им, что такое бюджет, как работают проценты или другие подобные концепции. Лишь 5% получали регулярные и подробные объяснения, и 10% — от случая к случаю.

Ситуация с карманными деньгами также выявила недостаток обучения планированию. Несмотря на то, что 72% россиян получали карманные деньги в детстве, только 10% из них родители учили планировать траты. Большая часть (62%) получала деньги без особого контроля, а 28% не имели карманных денег вовсе.

Эти пробелы в детском образовании явно отражаются на взрослых финансовых привычках россиян, демонстрируя отсутствие единой, системной стратегии. Так, только 4% граждан регулярно откладывают процент от дохода. Среди наиболее распространенных подходов к сбережениям являются накопление на конкретные цели (29%) и экономия на повседневных расходах (24%). При этом 36% опрошенных не имеют четкой стратегии сбережений и только 7% инвестируют часть средств.

Опрос также выявил, каких именно знаний о финансах, полученных в детстве, россиянам больше всего не хватает сейчас. 38% респондентов отмечают дефицит знаний об основах инвестирования, и столько же (38%) заявили, что им «всего хватает». Еще 24% ощущают нехватку навыков планирования бюджета.

«Сегодня очень важно внимательно следить за своей кредитной историей и кредитным рейтингом. Эти ключевые финансовые показатели играют решающую роль для заемщиков. Например, для успешного получения ипотеки или любого другого кредита необходим высокий кредитный рейтинг, поскольку банки тщательно проверяют кредитную историю клиента при рассмотрении заявки. Наличие непогашенных задолженностей или низкий рейтинг напрямую влияют на это решение и часто приводят к отказу», — отмечает менеджер продукта «Кредитный рейтинг» в «Сравни» Игорь Корчагин.