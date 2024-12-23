Спрос на рубль у иностранных компаний растет

Курс рубля в среднесрочной перспективе поддержит аналитика, которая показала рост до рекордных показателей доли платежей в российской валюте за экспорт в Европу, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

В пользу рубля — перспективы активизации продаж иностранной валюты экспортерами в рамках подготовки к традиционным налоговым выплатам в конце уходящего года, заявил он.

При этом решение оставить ключевую ставку ЦБ РФ заметно сильного влияния на курс национальной валюты не окажет, поскольку рубль продолжает во многом зависеть от баланса экспорта и импорта. Между тем давить на рубль продолжают уменьшенный объем поступлений иностранной валюты в РФ, сложности с международными расчетами, отметил эксперт.

«В среднесрочной перспективе поддержать его способна свежая аналитика, которая продемонстрировала рост до рекордных показателей доли платежей в рублях за экспорт в Европу. Подобные особенности экспортных расчетов способствуют росту спроса на рубль у иностранных компаний, что в конечном итоге может добавить веса национальной валюте», — считает Тимошенко.

Согласно прогнозу эксперта, курс доллар с 23 по 28 декабря составит 104-106 рублей, евро — 108-110 рублей.