Спикеров приглашают выступить для предпринимателей Подмосковья

Центр «Мой бизнес» Московской области ищет экспертов для проведения онлайн-семинаров, которые будут полезны и интересны представителям малого и среднего бизнеса Подмосковья. Мероприятия проводятся на безвозмездной основе. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Список тем, которые могут быть интересны предпринимательскому сообществу: создание личного бренда, маркетинговые стратегии, инвестирование, франчайзинг, электронная коммерция, привлечение клиентов. Портфолио и список предлагаемых тем для выступления можно направить на электронную почту: RyzhovaIuA@mosreg.ru. В теме письма необходимо указать «Спикер на вебинары».

Поддержка бизнеса в Подмосковье, в том числе образовательная, осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Актуальная информация о текущих и планируемых тренингах, вебинарах и программах обучения размещена на инвестиционном портале Московской области в разделе «Календарь инвестора». Инвестпортал создан в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.