«Совкомбанк» снизил ставки по всей линейке вкладов

С 16 января банк «Совкомбанк» уменьшил процентные ставки по всем своим вкладам, что подтверждается обновленными тарифами на официальном сайте банка. При этом ставки, которые можно увеличить на 1–5 п. п., указаны без дополнительных условий.

Максимальная процентная ставка по депозиту «Оптимальный плюс акционный на 180 дней» снижена на 0,5 п. п. и теперь составляет 17,6% годовых на полугодовой период. Продукт доступен для новых клиентов, впервые открывающих вклад через «Финуслуги». Минимальная сумма вклада варьируется от 50 до 500 тыс. рублей.

Максимальная ставка по вкладу «Оптимальный плюс» на 3 месяца снижена на 0,5 п. п. и составляет 17,1% годовых. Вклад доступен для клиентов, впервые открывающих вклад на «Финуслугах», при сумме от 1 до 10 млн рублей.

По вкладу «Зимняя выгода» ставки снижены на 0,5 п. п. на всех сроках: на 3 месяца — 14,6% годовых; на 6 месяцев — 14,1%; на 1 год — 13,5%; на 2 и 3 года — 12,5%. Условия действуют без дополнительных требований. Для открытия вклада требуется минимальная сумма в 50 тыс. рублей.

По депозиту «Гибкий», который позволяет снимать деньги, ставки снижены на 0,5 п. п. на всех сроках. Наивысшая ставка предлагается на 3 месяца и составляет 13,6% для всех вкладчиков. Минимально необходимая сумма для открытия вклада составляет 10 тыс. рублей. При этом ставки по вкладу можно увеличить на 1–2 п. п. при выполнении определенных условий.

Ставки по вкладу «Регулярные %%», предусматривающему ежемесячное начисление дохода, были снижены на 0,5 п. п. на всех сроках. Максимальная доходность по этому вкладу теперь достигает 13,6% при размещении средств на 3 месяца.

Ранее стало известно, что два российских банка приостанавливают выдачу семейной ипотеки. Новый правила выдачи льготного кредита вступят в силу 1 февраля 2026 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.