Совкомбанк снизил доходность по двум вкладам

Так, по вкладу «Щедрая весна» ставки уменьшены на 0,3 п. п.: три месяца — до 21,6%, один год — до 20,8%, два года — до 19,8%, три года — до 23,7%.

Максимальная ставка по указанному вкладу 23,7% годовых доступна клиентам только на сроке три года, если есть платная подписка «Халва.Десятка», а еще делается не менее пяти покупок по «Халве» от 10 тыс. рублей в месяц. Без выполнения условий ставка становится ниже.

По депозиту «Гибкий», где можно снимать деньги, понижены ставки на срок от двух месяцев до трех лет. Они оставили на два месяца 19,6% годовых (-0,3 п. п.); на шесть и девять месяцев, один год — 19,8% (-0,2–0,3 п.п.); на два года — 18,8% (-0,3 п. п.); на три года — 22,7% (-0,3 п. п.).

Максимальную ставку в 22,7% годовых можно получить на вкладах на три года. Условия аналогичны вкладу «Щедрая весна».