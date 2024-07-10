Совет Федерации одобрил рост расходов федерального бюджета на 522 млрд рублей

сегодня в 14:39

Совфед одобрил поправки в федеральный бюджет на 2024 год

Совет Федерации в среду одобрил закон об изменении параметров федерального бюджета на текущий год. Речь идет об увеличении расходов на 522 млрд рублей и дефиците бюджета до 1,1% ВВП, сообщает РИА Новости .

При этом доходы снижаются на 3 млрд рублей, до 35,062 трлн рублей. Таким образом, дефицит федерального бюджета планируется на уровне 1,1% ВВП (2,12 трлн рублей) вместо действующего 0,9% ВВП (1,5 трлн рублей).

Рост расходов бюджета связан с реализацией послания российского президента Владимира Путина Федеральному Собранию (159 млрд рублей), а также отдельных поручений главы государства и премьер-министра РФ Михаила Мишустина (179 млрд рублей).

Внутренний госдолг страны увеличится на 43 млрд рублей, до 26,68 трлн рублей. При этом внешний государственный долг снизится с 64 до 63 млрд долларов.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, вводящий прогрессивную шкалу НДФЛ со ставками от 13% до 22%. Повышение НДФЛ, по подсчетам Минфина, коснется не более чем 3,2% налогоплательщиков.