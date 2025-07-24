Совет энергетиков РФ назвал токсичным новый механизм создания сетей
Совет производителей электроэнергии (СПЭ) считает, что идея строительства новых сетей за счет надбавок на оптовом рынке может стать причиной галопирующего роста цен в данной сфере, сообщает РБК.
О создании нового механизма для строительства электросетей по аналогии с моделью договоров о предоставлении мощности (ДПМ) ранее рассказали «Россети». Компания планирует получить надбавку с оптового энергорынка, чтобы на эти деньги финансировать инвестпроекты в рамках Генсхемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. Этот механизм запустили в 2010–2018 годах. По нему предусмотрены повышенные платежи за мощность с потребителей оптового энергорынка, они выплачиваются 15 лет.
По идее, условный «ДПМ-сети» должен предполагать платежи со всего рынка — и с потребителей, и с генерирующих компаний.
Как уточнил директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Андрей Максимов, рассматриваются сейчас три варианта финансирования нового строительства: обычное тарифное регулирование, дифференциация тарифа для прямых потребителей и сетевых компаний, предложение «Россетей», на которое само ведомство «смотрит достаточно скептически». При этом первый вариант назван самым внятным и понятным.
В СПЭ согласны с позицией министерства, которая касается целесообразности использования тарифного метода финансирования нового строительства или перехода на его дифференциацию между потребителями.
«Что касается предложений под закавыченным словосочетанием „ДПМ-сети“, которые предусматривают платеж генераторов на развитие ЕНЭС, нам эти варианты видятся токсичными», — сказал директор СПЭ Дмитрий Вологжанин.
Он подчеркнул, что в итоге реализации этой идеи на рынке будет галопирующий рост цены на ОРЭМ и как следствие высокие риски ухода потребителей оптового рынка на свою генерацию.