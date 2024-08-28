Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых специальностей на рынке труда Москвы

«Сегодня рынок труда столицы активно развивается и предоставляет соискателям широкие возможности для трудоустройства. Каждый специалист может найти востребованную работу, которая будет не только хорошо оплачиваться, но и соответствовать его интересам. Наиболее высокая потребность в сотрудниках отмечается в промышленности. Именно в этой сфере больше всего вакансий с заработной платой от 120 тыс. рублей», — сказал Тарасов.

Он добавил, что в рейтинг высокооплачиваемых специальностей входит профессия учителя. Самыми популярными являются преподаватели технических дисциплин — математики, физики и информатики. В среднем они зарабатывают от 120 тыс. рублей. Востребованными на рынке остаются и учителя начальных классов.

«На высокие зарплаты также могут рассчитывать работники из сферы оптовой и розничной торговли. Чаще всего кандидатам предлагают позиции менеджеров по продажам, логистов и менеджеров по закупкам. Уровень дохода таких специалистов составляет 120-140 тыс. рублей. Еще одним перспективным направлением является строительство. В числе популярных профессий — плотники, штукатуры, маляры и облицовщики. Даже при отсутствии опыта работы такие специалисты могут получать от 150 тыс. рублей», — рассказал руководитель службы занятости.

Тарасов отметил, что сфера промышленности по-прежнему остается высокооплачиваемой отраслью. Крупные столичные предприятия активно нанимают сварщиков, монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов, токарей, операторов станков с программным управлением и фрезеровщиков. В зависимости от уровня квалификации зарплаты по этим профессиям могут достигать 200 тыс. рублей.

«Наравне с промышленностью повышенный спрос сохраняется на IT-специалистов. Особенно востребованы программисты, тестировщики и аналитики данных. Такие специалисты могут зарабатывать свыше 250 тыс. рублей. Также компании ищут web-дизайнеров, разработчиков и готовы предложить до 200 тыс. рублей», — заключил эксперт.