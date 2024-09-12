Сою начали выращивать в Воскресенске

Впервые на воскресенских полях появилась новая для Подмосковья культура — соя. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Культура требует особого подхода к выращиванию, но среди аграриев считается очень перспективной. Уже в следующем году предприятие планирует расширить посев сои с 60 гектаров до 200 га», — рассказывает главный агроном, начальник цеха растениеводства АО «Воскресенское» Владимир Розанов.

На данный момент в АО «Воскресенское» выращивают два сорта сои: «Бирюза» и «Аляска». Владимир Розанов отметил, что «Бирюзу» уже в конце сентября будут убирать. Этот сорт обладает высоким содержанием протеина, что делает его идеальным выбором для производства белковых продуктов.

Этот год для предприятия можно смело назвать успешным. Только озимой пшеницы собрано 46 центнеров на 1 гектар. Это на 5 центнеров больше, чем в прошлом году. Хороших результатов ждут в АО «Воскресенское» и от новой для Подмосковья культуры — сои.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.