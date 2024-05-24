Соя, крахмал и ароматизаторы: в РФ взлетел спрос на смеси для удешевления мяса

Спрос российских аграриев на удешевление мясных продуктов за год вырос на 24%

В мае 2024 года агрокомпании России приобрели почти на четверть (24%) больше смесей и добавок, применяемых для удешевления мясных изделий, чем в аналогичном периоде 2023 года. Больше всего — на 50,3% — выросла потребность в соевом белке, сообщает Газета.ru со ссылкой на имеющееся в распоряжении исследование компании «ТендерПро».

Также аграрии стали почти на 40% чаще покупать животный белок, яичный меланж (на 25,4%) и ароматизаторы со вкусом мяса. Спрос на последние вырос на 11,5%.

Кроме того, спустя год агропромышленные предприятия стали на 3% больше приобретать картофельный крахмал, на 6,8% — мясо механической обвалки и на 8,5% — глутамат натрия.

Больше всего добавки для удешевления мясных полуфабрикатов покупают предприятия из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Нижегородской областей, а также Краснодарского края.