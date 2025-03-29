Соединенные Штаты поставили ультиматум компаниям из Франции

сегодня в 11:32

Figaro: США потребовали от компаний из Франции отказа от политики инклюзивности

Соединенные Штаты потребовали у компаний из Франции отказаться от политики инклюзивности. Если он не сделают этого, то сотрудничество будет прекращено, пишет газета Figaro со ссылкой на письмо, которое посольство США разослало фирмам во Франции, сообщает РИА Новости .

Компаниям дали пять суток. Они должны внести данные в специальный формуляр и подтвердить, что работают в рамках законов США. Тогда платежи американского правительства продолжат проводиться.

В Минфине Франции отметили, что руководитель ведомства планирует напомнить коллегам в американском правительстве — у Парижа и Вашингтона не совпадают интересы.

Ранее сообщалось, что Франция поставит Соединенные Штаты в известность о решении по Украине.