Собянин: эффективность власти нужно оценивать по ее результатам

Мэр Москвы Сергей Собянин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что эффективность власти должна оцениваться по результатам. Сам процесс — не самое главное в работе, сообщает «Москва 24» .

«Вся команда должна ориентироваться, что в результате-то. Нужно смотреть, как выросла экономика, как выросли инвестиции, как выросли доходы населения, какое отношение вообще бизнеса к власти», — высказался мэр Москвы.

По словам Собянина, самое важное — это результаты. Только тогда станет понятно, чем занимается власть.

Вопросы развития креативных индустрий, способствующих продвижению бренда «Сделано в России» и стимулированию несырьевого экспорта, также занимали важное место в дискуссиях на ПМЭФ. Свою оценку развитию отрасли дал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Петербургский международный экономический форум — главное событие в мире экономики и бизнеса. В этом году ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня.