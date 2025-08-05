«Смертность» бизнеса в России превысила «рождаемость» впервые за 3 года

По итогам I половины текущего года число закрывшихся компаний в РФ почти в 1,5 раза превысило число новых. Это произошло впервые с 2022 года, когда на фоне санкций многие компании были вынуждены уйти с российского рынка, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Так, с января по июль в России было зарегистрировано около 95 тыс. новых предприятий, но при этом прекратили свою деятельность почти в 1,5 раза больше — 141 тыс. организаций.

В большинстве случаев предприятия закрывались в сферах торговли, строительства и обрабатывающей промышленности. Также в связи с резким снижением спроса закрываются автодилеры и микрофинансовые организации.

При этом в последнее время растет число компаний в сфере полезных ископаемых, информационных технологий, консалтинга и логистики. Также активно развивается бизнес, связанный с внутренним туризмом и электронной торговлей.

По мнению экспертов, «смертность» бизнеса в России связана с высокой ключевой ставкой, усилением фискального контроля, ужесточением требований к маркировке, ростом штрафов и т. д. Средний срок жизни юрлиц в стране составляет лишь 6-7 лет.

Ранее стало известно, что сервисы доставки еды в России отнимают клиентов у ресторанов. По мнению президента Федерации рестораторов и отельеров РФ Игоря Бухарова, сфера ощутимо переживает экономический кризис.