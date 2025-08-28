Словакия снова получает нефть по трубопроводу «Дружба»

Глава Минэкономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что ее страна снова получает нефть по трубопроводу «Дружба», которую ранее останавливали в связи с атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет РИА Новости .

Поставки нефти по «Дружбе» были вынуждены приостановить вечером 21 августа из-за атак ВСУ по инфраструктуре. Сразу после этого Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой и требованием предоставить гарантии безопасности и возобновить поставки нефти.

«Поставка нефти в Словакию по нефтепроводу „Дружба“ была восстановлена! Надеюсь, что процесс останется стабильным и никаких атак на энергетическую инфраструктуру уже не будет», — написала Сакова в соцсетях.

После того как подача нефти была приостановлена, Словакия оценивала свои запасы, которые рассчитаны всего на 90 дней. В настоящее время необходимый ресурс страна получает.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обсудил вопрос возобновления подачи нефти с первым заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным. Предварительной датой возобновления поставок тогда обозначили 28 августа.