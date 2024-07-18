Словакия и Венгрия перестали получать нефть ЛУКОЙЛа

Из-за санкций и запрета на транзит словацкая Transpetrol и венгерская Mol остались без поставок нефти российского ЛУКОЙЛа, сообщает РБК со ссылкой на SITA.sk.

Летом Украина расширила санкции против российской компании ЛУКОЙЛ и запретила транзит нефти. Эти ограничения не касаются других отечественных экспортеров.

На территорию Словацкой Республики с помощью украинского перевозчика все еще поставляется российская нефть, но только не от компании ЛУКОЙЛ.

Кроме того, нефть от отечественной компании не поступает в венгерскую Mol. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что транспортировку топлива ЛУКОЙЛа в страну остановили.

Ранее Сийярто отметил, что до 80% поставок нефти и газа в Венгрию идут из России с помощью трубопровода «Дружба» и «Турецкого потока». А стабильность этих поставок он назвал национальным интересом страны.