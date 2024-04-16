Слабое снижение основных индексов зафиксировали на российском рынке акций

Открытие торгов на рынке акций Московской биржи сопровождалось разнонаправленным движением основных индексов, однако позднее котировки поползли вниз, сообщает ТАСС .

Согласно данным на 10:00, индекс Мосбиржи вырос до 3 478,02 пункта (+0,17%), долларовый индекс РТС снизился до 1 165,53 пункта (-0,12%).

К 10:17 индекс Мосбиржи упал на 0,13% — до 3 467,62 пункта, а индекс РТС — на 0,35% до 1 162,83 пункта.

В ходе валютных торгов доллар подорожал на 0,21%, за него просили 93,94 рубля. Курс евро снизился на 0,13% — до 99,71 рубля, а курс юаня вырос на 0,23% — до 12,914 рубля.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин спрогнозировал, что курс доллара может опуститься до 93 рублей во время налогового периода в России, а евро может торговаться в районе 99 рублей.