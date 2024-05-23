Силуанов: уровни налогообложения НДФЛ доходов по депозитам сохранятся
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Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что планируется сохранить уровни налогообложения НДФЛ доходов по депозитам. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.
По его мнению, такой подход будет стимулировать россиян к формированию сбережений.
В среду министр финансов представил на парламентских слушаниях в Государственной думе ключевые принципы предстоящих изменений в налоговой системе.
Ранее Силуанов поддержал предложение предпринимателей и депутатов не увеличивать ставку НДС в рамках планируемых изменений, так как это может создать инфляционные риски.