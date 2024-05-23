Силуанов: уровни налогообложения НДФЛ доходов по депозитам сохранятся

сегодня в 12:20

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что планируется сохранить уровни налогообложения НДФЛ доходов по депозитам. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

По его мнению, такой подход будет стимулировать россиян к формированию сбережений.

В среду министр финансов представил на парламентских слушаниях в Государственной думе ключевые принципы предстоящих изменений в налоговой системе.

Ранее Силуанов поддержал предложение предпринимателей и депутатов не увеличивать ставку НДС в рамках планируемых изменений, так как это может создать инфляционные риски.