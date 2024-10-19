Силуанов рассказал, на что РФ потратит дополнительные 1,5 трлн рублей

Силуанов: расходы бюджета в 2024 году могут увеличиться на 1,5 трлн рублей

Расходы российского бюджета в этом году могут вырасти на полтора трлн рублей. Средства направят на компенсацию льготной ипотеки, а также финансирование министерства обороны, ряда других силовых структур, рассказал РБК министр финансов РФ Антон Силуанов.