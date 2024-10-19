Силуанов рассказал, на что РФ потратит дополнительные 1,5 трлн рублей
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Расходы российского бюджета в этом году могут вырасти на полтора трлн рублей. Средства направят на компенсацию льготной ипотеки, а также финансирование министерства обороны, ряда других силовых структур, рассказал РБК министр финансов РФ Антон Силуанов.
Большую часть суммы направят для субсидирования льготной ипотеки финансовым учреждениям. Расходы выросли из-за увеличения ключевой ставки Центрального банка.
Часть средств будут направлены на обеспечение потребностей Минобороны и ряда силовых структур. Финансируется, в том числе, и выполнение задач в зоне СВО.
«Возникли в течение года незапланированные траты», — отметил Силуанов.
Ранее в Госдуму внесли проект бюджета РФ на 2025-2027 годы. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.