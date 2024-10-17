Силуанов подтвердил изменения в условиях ухода иностранного бизнеса из РФ

Министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил, что власти увеличили взнос и минимальный дисконт для сделок по продаже иностранцами бизнеса в России, сообщает РИА Новости .

Условия ухода иностранного бизнеса из РФ изменились. Минимальный дисконт для сделок по продаже активов повышается с 50% до 60%.

Взнос, который иностранец должен заплатить в бюджет РФ, также увеличили — с 15% до 25% рыночной цены в первый месяц и далее еще по 5% в два последующих года. Итого он составит 35% от рыночной стоимости актива.

Также ранее стало известно, что подобные сделки, которые будут стоить дороже 50 млрд рублей, должны получить одобрение президента РФ.