Силуанов назвал приоритеты федерального бюджета на 2026–2028 годы

сегодня в 14:08

Силуанов о приоритетах бюджета РФ: все обязательства перед гражданами выполнят

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что обязательства перед россиянами и бизнесом, оборона и безопасность, а также национальные цели — приоритет для федерального бюджета на 2026–2028 годы, сообщает РИА Новости .

«Приоритеты очевидны. В первую очередь, все, что государство гарантировало перед людьми, перед компаниями, перед бизнесом. Это будет выполнено», — сказал министр.

Он подчеркнул, что еще одним значимым направлением является обеспечение безопасности государства и его населения.

Глава Минфина добавил, что третьим приоритетом федерального бюджета на ближайшую трехлетку стали национальные задачи, которые были сформулированы главой государства Владимиром Путиным.

Ранее Силуанов заявил, что государственному бюджету необходимы мышцы, чтобы последствия западных санкций стали незаметными для россиян.