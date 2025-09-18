«Должен быть мускулистым»: Силуанов рассказал, каким видит российский бюджет
Фото - © РИА Новости, Вячеслав Прокофьев
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что государственному бюджету необходимы мышцы, чтобы последствия западных санкций стали незаметными для россиян, сообщает Kp.ru.
«Российский бюджет должен быть мускулистым, защищенным от внешних воздействий», — сказал Силуанов на пленарной сессии Х Московского финансового форума (МФФ).
Глава Минфина добавил, что сегодня приоритетом для российского бюджета является противодействие западным санкциям и обеспечение экономической устойчивости для семей с детьми, пенсионеров и всех граждан.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в уровне дефицита бюджета страны нет ничего страшного, потому что долговая нагрузка при этом низкая.