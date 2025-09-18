«Должен быть мускулистым»: Силуанов рассказал, каким видит российский бюджет

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что государственному бюджету необходимы мышцы, чтобы последствия западных санкций стали незаметными для россиян, сообщает Kp.ru .

«Российский бюджет должен быть мускулистым, защищенным от внешних воздействий», — сказал Силуанов на пленарной сессии Х Московского финансового форума (МФФ).

Глава Минфина добавил, что сегодня приоритетом для российского бюджета является противодействие западным санкциям и обеспечение экономической устойчивости для семей с детьми, пенсионеров и всех граждан.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в уровне дефицита бюджета страны нет ничего страшного, потому что долговая нагрузка при этом низкая.