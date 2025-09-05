Путин: в уровне дефицита бюджета России нет ничего страшного

Президент России Владимир Путин заявил, что в уровне дефицита бюджета страны нет ничего страшного, потому что долговая нагрузка при этом низкая, сообщает ТАСС .

Российский лидер отметил, что расходы растут, это связано с планами инфраструктурного развития, в том числе и на Дальнем Востоке. По его словам, сейчас время работать над доходной частью. Речь идет о повышении эффективности производства.

«Некоторые коллеги считают, что и этот дефицит (бюджета РФ — ред.) можно увеличить. Ничего в этом страшного нет, потому что уровень нашей долговой нагрузки, внешних и внутренних долгов является не просто приемлемым, а низким», — заявил глава государства во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Также президент отметил, что экономика в РФ в будущем должна стать экономикой высоких зарплат. Это основная цель стратегии государства, которая сейчас воплощается.