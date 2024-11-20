Силуанов: хранить сбережения в иностранной валюте является личным делом каждого

Министр финансов РФ России Антон Силуанов заявил, что у каждого гражданина есть выбор — хранить или нет сбережения в иностранной валюте. По его словам, если есть сбережения и человек не планирует потратить их на внешних рынках, то лучше их оставить в рублях, пишет ТАСС.