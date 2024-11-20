Силуанов: хранить сбережения в иностранной валюте является личным делом каждого
Министр финансов РФ России Антон Силуанов заявил, что у каждого гражданина есть выбор — хранить или нет сбережения в иностранной валюте. По его словам, если есть сбережения и человек не планирует потратить их на внешних рынках, то лучше их оставить в рублях, пишет ТАСС.
«Благо сегодня доходности по рублевым инструментам хорошие», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее Силуанов заявил в разговоре с журналистами, что россиянам не нужны доллары, им выгоднее пользоваться национальной валютой.
По его мнению, в настоящее время в России выгоднее всего хранить сбережения в рублях. Также приумножить накопления можно с помощью программы долгосрочных сбережений.