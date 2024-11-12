Силуанов: доллары россиянам не нужны

Министр финансов России Антон Силуанов заявил в разговоре с журналистами, что россиянам не нужны доллары, им выгоднее пользоваться национальной валютой, пишет ТАСС .

По мнению Силуанова, в настоящее время в России выгоднее всего хранить сбережения в рублях. Также приумножить накопления можно с помощью программы долгосрочных сбережений.

«Если есть копеечка, участвуйте в финансовом рынке, не пожалеете», — подчеркнул Силуанов.

Ранее руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард в разговоре с РИАМО рассказал, какой сумме равен «справедливый» доллар по отношению к рублю на ноябрь 2024 года.