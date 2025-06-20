Силуанов: бюджет РФ хочет получить 100 млрд рублей от приватизации

сегодня в 15:23

Приватизация позволит привлечь в бюджет РФ в этом году около 100 млрд рублей. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на полях ПМЭФ, сообщает газета «Известия» .

По его словам, РФ планирует получить от приватизации около 100 млрд рублей. Из этой суммы в бюджет поступило уже 30 млрд рублей.

Силуанов прогнозирует, что намеченный план удастся выполнить. Министр также считает, что его удастся перевыполнить.

Ранее Силуанов назвал главные приоритеты Минфина РФ. По его словам, ведомству важно быть жестким в принципиальных вопросах.