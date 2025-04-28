Жесткость, но гибкость: Силуанов назвал главные приоритеты Минфина РФ

Министерство финансов России должно быть жестким в принципиальных вопросах, но ему важно уметь сочетать это с гибкостью, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Такое заявление он сделал во время федерального просветительского марафона «Знание.Первые», который проходит в Москве с 28 по 30 апреля.

По словам Силуанова, приоритет работы министерства — это оперативность реагирования на возникающие вопросы.

«Жесткость должна быть обязательно в главных приоритетах, которые мы соблюдаем. Но важна и гибкость, особенно в перераспределении ресурсов на некоторые задачи. Это тоже приоритет нашей работы», — добавил Силуанов.