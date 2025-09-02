Для России создание еще одного крупного трубопроводного маршрута в Китай, которым является «Сила Сибири-2», — это возможность решить сразу три глобальные задачи, сообщил РИАМО директор по развитию инжиниринговой компании «Энергия Плюс» Павел Марышев.

После отказа европейских партнеров от северного маршрута поставок сырьевая база Гыдана и Ямала оказалась недозагружена. Длительный простой скважины и сопутствующей инфраструктуры либо требует дорогостоящей консервации, либо приводит к коррозии. Поэтому «Сила Сибири-2» позволит нагрузить существующие мощности, поддерживать их «в тонусе», отметил эксперт.

Вторая задача — увеличение экспорта. Несмотря на активное развитие внутреннего рынка, полностью заместить объемы, выпавшие в результате одностороннего отказа европейцев от российского импорта, не удалось, указал Марышев. Часть газа перенаправлено в Китай, однако этого недостаточно. Объем добычи позволяет наполнить китайский рынок российским газом: вопреки стремлению к диверсификации поставок и поставщиков, партнеры из КНР с удовольствием наращивают объемы сырья из РФ.

«В условиях агрессивной экономической политики США Пекин готов укреплять отношения с Москвой, а „Сила Сибири-2“ — отличный гарант взаимного доверия», — подчеркнул специалист.

По его словам, третья задача проекта — газификация российских регионов. Экономически обосновать инвестиции в крупные инфраструктурные проекты для газификации Иркутской области, Красноярского края и Бурятии сложно. А «Сила Сибири-2» позволит направлять газ не только в Китай, но и населению и промышленности.

«Проект станет „точкой роста“ для промышленного потенциала регионов, по территории которых будет проходить маршрут. Кроме того, создание дополнительной логистической системы позволит повысить „мобильность“ газовых поставок внутри страны. Один из важных аспектов энергетической устойчивости и безопасности России — объединение восточного и западного газотранспортных систем», — заключил Марышев.