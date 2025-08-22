сегодня в 12:59

Сийярто: поставок нефти по «Дружбе» в Венгрию и Словакию не будет 5 дней

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба» остановлены на пять дней из-за атаки киевского режима.

Ранее глава МИД Венгрии заявил, Украина снова атаковала нефтепровод «Дружба» на российско-белорусской границе. Он подчеркнул, что это уже третья атака Киева, которая останавливает поставки энергоресурсов в Венгрию.

«Из-за нынешней атаки, по предварительным оценкам ущерба, поставки нефти в Венгрию и Словакию будут прекращены как минимум на пять дней», — написал Сийярто в соцсети Facebook*.

Он призвал Брюссель принять обещанные меры против атак властей Украины на критическую для энергоснабжения Венгрии и Словакии инфраструктуру.

Дипломат добавил, что Украина своими атаками на нефтепровод наносит значительный ущерб Венгрии и Словакии. Это абсолютно неприемлемо.

* Деятельность Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) запрещена в России.