Швейцарский банковский гигант может переехать в США

Согласно информации New York Post, руководство банка выражает недовольство новыми правилами швейцарских властей, которые обязывают увеличить резервный капитал на 26 млрд долларов, что, по мнению экспертов UBS, может подорвать его глобальную конкурентоспособность.

В подтверждение серьезности намерений издание сообщает о проведенных переговорах между топ-менеджерами банка и представителями администрации президента США Дональда Трампа. Обсуждались возможные сценарии интеграции в американскую финансовую систему, включая приобретение или слияние с местным банком. Официальный представитель UBS отказался от комментариев, однако не стал опровергать факт встречи.

Аналитики отмечают, что потенциальный переезд такого финансового гиганта станет серьезным ударом по репутации Швейцарии как мирового финансового центра. Для UBS же переход под юрисдикцию США может означать более мягкое регуляторное давление и расширение возможностей на крупнейшем финансовом рынке мира.

Крупнейший швейцарский банк UBS (Union Bank of Switzerland) является одним из ведущих мировых финансовых институтов, основанным в 1862 году. Штаб-квартира банка расположена в Цюрихе, а его деятельность охватывает управление активами, инвестиционные услуги и частное банковское обслуживание. UBS имеет отделения в более чем 50 странах и управляет активами объемом около 3.5 триллионов долларов США. После приобретения Credit Suisse в 2023 году банк значительно укрепил свои позиции на мировом рынке.

В 2025 году чистая прибыль UBS составила 5.08 миллиарда долларов при капитализации около 91 миллиарда долларов. Банк обладает высокими кредитными рейтингами, включая оценку A- от агентства S&P для UBS Group AG, и входит в список 28 системообразующих банков мира по версии Совета по финансовой стабильности. UBS активно инвестирует в инновационные технологии, такие как блокчейн и искусственный интеллект, развивая цифровые сервисы для клиентов.