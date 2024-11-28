«Шторм на рынке»: в ВТБ готовятся к повышению ключевой ставки до нового рекорда

Первый зампред ВТБ Пьянов: ключевая ставка ЦБ в декабре может подняться до 23%

Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов полагает, что Центробанк в декабре может повысить ключевую ставку еще на 2 процентных пункта, до 23% годовых. По словам банкира, такого прогноза придерживаются в ВТБ, сообщает ТАСС .

Пьянов считает, что ставка в 23% может сохраниться на весь 2025 год. По его мнению, это будет сравнимо со «штормом» на процентном рынке.

Нынешняя ключевая ставка Банка России составляет рекордные 21%. В ходе октябрьского заседания совет директоров регулятора решил поднять ставку сразу на 2 процентных пункта, до этого она составляла 19%.

Будущее заседание совета директоров Центрального банка запланировано на 20 декабря 2024 года — именно в ходе него должны решить, повышать ли ставку вновь.