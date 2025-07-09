Штаты хотят привлечь ИИ к слежке за подсанкционными поставками энергоресурсов

Минфин США на официальном портале государственных контрактов опубликовал заказ на закупку специализированного программного обеспечения, которое обеспечит доступ к терминалу Kpler и позволит следить за поставками энергоресурсов. Также будет доступна и информация о поставках сырой нефти и сжиженного природного газа из стран под санкциями, таких как Россия, Иран и Венесуэла.

В техническом задании заявлено, что министерство хочет приобрести подписку на полный пакет услуг Kpler Terminal, в том числе модули Risk & Compliance (Управление рисками), Refineries (Нефтеперерабатывающие заводы) и Supply & Demand (Предложение и спрос). А платформа Kpler Terminal включает технологии искусственного интеллекта для сбора и анализа больших массивов данных в режиме реального времени. Также она способна выявлять сложные схемы поставок, перегрузки «борт в борт» и «теневой флот».

В документации к тендеру уточнено, что система должна иметь возможность анализировать поставки стран, находящихся под санкциями. Места погрузки, разгрузки, объемы партий, даты и время операций — все это попадет под мониторинг.

Известно, что Минфин США планирует ввести в оборот систему с 1 сентября 2025 года. По мнению руководителя Евразийского аналитического клуба Никиты Мендковича, политика страны на санкционном треке изменчива из-за аппаратных интриг среди окружения американского лидера Дональда Трампа.

«Отсюда и некоторая хаотичность на этом треке. Но хотя есть некоторые сомнения в том, что ИИ-решения окажутся в данном случае эффективными, следует признать, что попытки автоматизировать поиск подсанкционных экспортных потоков говорят о тенденции на противостояние России в экономической войне», — заключил эксперт.