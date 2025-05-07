Штаб-квартиры крупных компаний не готовы переезжать из Москвы

Некоторые крупные российские компании переносят свои штаб-квартиры из Москвы в регионы. Однако большинство не готовы переезжать из столицы, сообщает «Коммерсант».

По данным центра «Аналитика. Бизнес. Право», из 100 крупнейших российских госкомпаний больше 60% находятся в Москве, включая те, чья деятельность не привязана к столичному региону.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству предоставить идеи о перемещении штаб-квартир госфирм в другие регионы. Для региональных бюджетов это стало бы плюсом, так как они тем самым привлекают крупных налогоплательщиков.

Ряд компаний уже последовали тренду. Например, Промсвязьбанк переводит свои головные структуры из столицы в Ярославль, а «РусГидро» переносит штаб-квартиру в Красноярск.

Однако перенос головных структур связан с некоторыми сложностями, из-за которых большинство компаний не согласны переезжать из столицы. Так, проблема заключается в ограниченном выборе качественных офисов — их слишком мало.

Инфраструктура ряда городов не готова к наплыву высококвалифицированных специалистов. При этом скорость адаптации регионов к изменениям слишком низкая, из-за чего процесс децентрализации бизнеса усложняется.

Ранее стало известно, что платежи в бюджет Москвы от МСП выросли почти на треть в 2024 году. Малый и средний бизнес столицы перечислил в бюджет города 1 трлн 314 млрд руб.