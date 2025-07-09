Шокирующий ценник: в Екатеринбурге продают огурцы по 1 тыс рублей за кг

Жители Екатеринбурга были шокированы ценами на огурцы в одном из сетевых продуктовых магазинов. Стоимость овоща достигла почти 1 тыс. рублей за килограмм при средней цене в регионе в 130 рублей, сообщает E1.RU .

Пугающий ценник заметили покупатели магазина «Верный» на Дальневосточной улице. На короткоплодных грунтовых огурцах действительно стоит ценник «999 рублей 99 копеек». При этом на другие овощи цены значительно дешевле. Так, за 1 кг среднеплодных колючих огурцов покупатели заплатят всего 100 рублей.

По словам сотрудницы магазина, пугающий горожан ценник распечатали по ошибке из-за сбоя в системе. В настоящее время короткоплодные грунтовые огурцы не продаются.

«При печати ценника произошел технический сбой в шаблоне вместо 99,99 распечатался ценник с ценой 999,99, хотя при этом на кассе цена была 99,99. Исправили в тот же день», — прокомментировали в пресс-службе «Верного».

Кроме того, в компании пообещали разобраться в ситуации.