Шокирующий ценник: в Екатеринбурге продают огурцы по 1 тыс рублей за кг
Жители Екатеринбурга были шокированы ценами на огурцы в одном из сетевых продуктовых магазинов. Стоимость овоща достигла почти 1 тыс. рублей за килограмм при средней цене в регионе в 130 рублей, сообщает E1.RU.
Пугающий ценник заметили покупатели магазина «Верный» на Дальневосточной улице. На короткоплодных грунтовых огурцах действительно стоит ценник «999 рублей 99 копеек». При этом на другие овощи цены значительно дешевле. Так, за 1 кг среднеплодных колючих огурцов покупатели заплатят всего 100 рублей.
По словам сотрудницы магазина, пугающий горожан ценник распечатали по ошибке из-за сбоя в системе. В настоящее время короткоплодные грунтовые огурцы не продаются.
«При печати ценника произошел технический сбой в шаблоне вместо 99,99 распечатался ценник с ценой 999,99, хотя при этом на кассе цена была 99,99. Исправили в тот же день», — прокомментировали в пресс-службе «Верного».
Кроме того, в компании пообещали разобраться в ситуации.