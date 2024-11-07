Шохин назвал «стремными» результаты национализации челябинских заводов

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин назвал «стремными» последствия национализации предприятий «Макфа», «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) и «Ариант» в Челябинской области, сообщает URA.RU .

«Надо иметь в виду, что вовлечение новых акционеров в акционерный капитал компании — тоже вещь такая стремная», — сказал Шохин.

По словам главы РСПП, вошедшие в компанию акционеры могут остаться без денег, так как выяснится, что в 90-е годы предприятие было неправильно приватизировано.

Кроме того, Шохин выступил против практики национализации компаний в связи с нарушениями антикоррупционного законодательства крупными чиновниками, которые владеют предприятиями в статусе госслужащего.

Активы челябинских предприятий «Макфа», ЧЭМК и «Ариант» были переданы под управление государства по требованию Генпрокуратуры РФ. Бывшие владельцы «Макфы», которыми являются экс-губернатор Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов, проходят по уголовному делу о коррупции.

ЧЭМК и «Ариант» были национализированы в связи с нарушениями при приватизация в 1990-х годах.