Школьная форма в 2025 году подорожала до 24 тыс рублей за набор

В текущем году стоимость базового комплекта школьной формы в России увеличилась на 7% и составляет от 15,6 до 23,9 тыс. рублей, сообщает «Коммерсант» .

Стоимость канцелярских товаров также выросла на 5%, и теперь их можно приобрести по цене от 5,5 до 6,9 тыс. рублей. При этом спрос на школьные товары снижается: в июне–июле количество покупок упало на 9% по сравнению с предыдущим годом.

По данным «О’кей», комплект формы для младших школьников стоит в среднем 18,5 тыс. рублей для девочек и 15,6 тыс. рублей для мальчиков. При этом у старшеклассников расходы выше: 23,9 тыс. рублей для девочек и 22 тыс. рублей для мальчиков.

Маркетплейс Wildberries зафиксировали рост среднего чека на школьные сарафаны на 13%, джемперы — на 16% и колготки — на 12%.

В «Чек Индексе» отметили, что медианная стоимость школьного набора из 11 предметов достигла 16,2 тыс. рублей. Однако продажи детской обуви снизились на 7%, футболок — на 8% и пеналов — на 19%.

Ранее маркетолог озвучил стоимость сборов ребенка в школу в 2025 году. По его словам, по сравнению с прошлым годом цены не успели сильно вырасти, однако производители и поставщики постоянно их пересматривают.