Цены остались стабильными: маркетолог озвучил стоимость сборов ребенка в школу

Директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков заявил, что в 2025 году подготовка школьника к новому учебному году обойдется примерно в 15-20 тыс. рублей. Сэкономить можно, если заняться этим заранее.

«В эти деньги входят непосредственно школьная форма и обувь, одежда для спорта, ранец или рюкзак, набор канцелярских принадлежностей. В целом цены остались достаточно стабильными. Дело в том, что из-за укрепления российской валюты многие товары, наоборот, стали стоить несколько дешевле», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, к концу июля у многих брендов идут различные распродажи: это лучше время для приобретения качественной и удобной одежды, обуви и канцелярских принадлежностей.

Пока по сравнению с прошлым годом цены не успели сильно вырасти, но производители и поставщики постоянно их пересматривают, товары из европейских стран уже могли немного подорожать.