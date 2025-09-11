Шаховской завод занял 30% всего рынка по изготовлению кварцевого камня в России

Единственное производство в России, которое занимается изготовлением кварцевого агломерата «Аварус», занимает лидирующие позиции на рынке искусственного камня, сместив Европу и отодвинув Китай.

По словам директора по продажам и продукту Романа Набока, производство кварца — не новая сфера для отечественного рынка, но сейчас шаховское предприятие — единственное в своём роде в России.

Кварцевый агломерат — продукт искусственного камня, но он высокотехнологичный и очень хорош в эксплуатации.

Роман пояснил, как происходит рождение продукта.

«Мы дробим кварцевый песок, красим и с клеем его собираем заново в каменную плоскость. Он не впитывает, практически не царапается и может применяться в разных интерьерных решениях», — говорит директор по продукту.

Чаще всего на российском рынке кварцевый камень используют для создания столешниц. Производители знакомы практически со всеми камнеобработчиками России, а также дружат с крупными кухонными фабриками. Таким образом, они могут предложить рынку продукт по максимально выгодной цене.

Раньше в России было больше китайских и европейских компаний, но так как Европа ушла, китайцы долгое время были монополистами.

Директор по продажам уточнил, что они заменили в первую очередь европейские продукты, предложив похожие дизайны, но гораздо более интересную стоимость без какой-либо потери качества.

Что касается сырья, завод старается работать только с отечественными поставщиками. Порядка 80 процентов сырьевой базы они закупают в России.

На производстве произошли некоторые преобразования. Завод дооснастили роботом. Теперь он может выпускать более сложные декоры, отслеживая мировые тренды и быстрее, чем китайские коллеги, внедрять их в наш рынок.

Производство в Шаховской запустили в 2022 году, но от зарождения идеи прошло больше чем 5 лет. Штат всего завода составляет порядка 130 сотрудников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.