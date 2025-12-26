СФР: пенсии за январь отправят до конца месяца

Большинству пенсионеров отправят пенсии за январь досрочно, то есть, до 30 декабря. Это затронет тех, чьи даты выплат выпадают на январские праздники, рассказали РИА Новости в социальном фонде России.

Отделения почты доставят средства пенсионерам в январе по стандартному графику. Пенсию за январь отправят на счета до 30 декабря.

Средства перечислят досрочно тем россиянам, чьи выплаты приходятся с 1 по 11 число месяца. Причина в том, что в это время в январе будут новогодние праздники. После завершения каникул доставку средств через банки возобновят. Деньги будут проводить по стандартному графику.

Досрочно будут отправлены все виды пенсии, среди которых по старости, по инвалидности, социальные, страховые, накопительные. Если гражданину отправляют не только пенсию, но и дополнительные выплаты Соцфонда, их тоже планируют отправить досрочно.

Все деньги перечислят в автоматическом режиме. Дополнительно пенсионерам обращаться никуда не нужно.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.