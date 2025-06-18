Сфера общепита стала популярной среди получателей субсидии по франшизе в Подмосковье

Поддержку предпринимателей, развивающих бизнес по франшизе, обсудили в первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В ходе сессии «Стратегия лидера» во франчайзинге: как эффективно масштабировать свой бизнес с учетом реалий сегодняшнего дня» опытом Подмосковья поделилась заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Субсидия для бизнеса по франшизе в Подмосковье работает четвертый год. На данный момент получателями поддержки стали уже более 440 предпринимателей. Общая сумма поддержки составляет 207,1 млн рублей. В этом году мы уже выдали субсидий на сумму 22,6 млн рублей, с начала года поддержкой воспользовались 32 предпринимателя», — в ходе выступления рассказала Екатерина Зиновьева.

Зампред отметила, что в топ-3 наиболее частых получателей субсидии за все время работы программы вошли: сфера общественного питания — 40,2% всех получателей, медицинская сфера — 23,3%, а также образовательная сфера — 20,1%.

В число самых популярных франшиз, которые открывают подмосковные предприниматели, в том числе благодаря субсидии, вошли кофейни Hot Black, компания Stardogs, сеть пиццерий «Додо пицца», магазины мясной продукции «Ремит», медицинские лаборатории «Инвитро» и «Гемотест», образовательный центр Инжинириум МГТУ им Н. Э. Баумана.

Субсидия позволяет предпринимателям возместить до 50% затрат на приобретение оборудования, аренду помещений, оплату коммунальных услуг, подключение к сетям инженерной инфраструктуры, обучение персонала и рекламу. Максимальная сумма для подмосковных франшиз составляет 2 млн рублей, для франшиз из других субъектов страны — 1 млн рублей. Воспользоваться поддержкой могут субъекты малого и среднего предпринимательства.

Екатерина Зиновьева напомнила, что подать заявку на получение субсидии для бизнеса по франшизе предприниматели могут онлайн с помощью инвестиционного портала Московской области. Там же бизнесу доступны и другие меры поддержки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Андрей Воробьев.