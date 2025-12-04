Сеть магазинов Incity признана банкротом по решению арбитражного суда Москвы

сегодня в 23:34

Суд открыл в отношении компании конкурсное производство, что завершает длившийся с мая 2025 года процесс несостоятельности.

Инициатором банкротства стал предприниматель Дмитрий Зимин, выкупивший долг ритейлера в 135 млн рублей. Он приобрел права требования долга у АО «Банк Финсервис».

Ранее, в июне, на фоне финансовых трудностей «Модный континент» закрыл все оставшиеся магазины своих брендов.

