Сеть «Леруа Мерлен» проведет ребрендинг в России

Сеть «Леруа Мерлен» приняла решение провести ребрендинг в России. В ближайшее время магазины товаров для строительства и обустройства дома сменят название на «Лемана про», сообщает ТАСС .

В 2023 году французская компания Adeo передала управление брендом Leroy Merlin в руки российскому менеджменту. Теперь принято решение изменить марку на этом рынке.

Магазины будут носить название «Лемана про». Первые из них откроются уже до конца этого года. При этом ребрендинг будет происходить пошагово и полностью завершится в 2025 году.

Будут заменены не только вывески магазинов, но и униформа сотрудников, транспорт и другие элементы корпоративного стиля. В ближайшее время будет обновлен дизайн сайта и приложения, уже появился новый логотип.

Новое название состоит из нескольких частей: Le — leader (лидер), Ma — от французского maison (дом), Na — nature (природа) и Pro — ориентированность на профессионалов в сфере строительства. При этом никаких организационных изменений или сокращений в компании не предусмотрено.