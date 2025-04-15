Сервис «Самолет Плюс» занял первое место в рейтинге франшиз РБК

Сервис квартирных решений «Самолет Плюс» стал лидером рейтинга самых востребованных франшиз России в 2024 году по версии РБК, сместив компанию 1С. Рейтинг основан на данных Роспатента о заключенных договорах коммерческой концессии, сообщает пресс-служба сервиса.

«Несмотря на высокий уровень ставок по ипотеке, рынок недвижимости остается привлекательным для предпринимателей. Однако на нем по-прежнему есть дефицит эффективных моделей бизнеса, и именно эту проблему мы решаем», — сказал гендиректор сервиса Александр Попов.

Он подчеркнул, что благодаря мощному бренду, уникальной концепции офисов, поддержке и сервису компании удалось привлечь множество партнеров. За 3 года «Самолет Плюс» заключил более 1,5 тыс. франчайзинговых договоров в 300 городах РФ. Цель сервиса — сеть технологичных партнеров, которые ведут эффективный бизнес в стране. Сервис предоставляет проверенные инструменты, что приносит результаты.

По итогам прошлого года рынок франчайзинга вырос на 12%, но при этом стал более избирательным: инвесторы выбирают устойчивые и технологичные предложения. Франшиза «Самолет Плюс» популярна среди опытных предпринимателей и новичков из смежных сфер. Партнеры получают CRM-систему Topnlab, мультилистинг, платформу «Домбук», ИИ-ассистентов, финтех-продукты и поддержку (обучение, колл-центр, контроль качества).

Кроме того, в 2024 году сервис заключил 96 тыс. сделок, что на 1% больше, чем в предыдущем году, несмотря на снижение активности на рынке. Компания планирует привлекать новых партнеров, используя режим try&buy для ознакомления с сервисами до заключения договора. Также «Самолет Плюс» активно делится опытом на видеоплатформе «Форумс ТВ».

«Самолет Плюс» — сервис квартирных решений, решающий вопросы с недвижимостью. Бизнес-модель компании предполагает открытие офисов по франшизе. Сервис обслуживает корпоративных и частных клиентов, предлагая услуги по флиппингу, меблировке и продаже новостроек. У «Самолет Плюс» более 1,5 тыс. офисов в 300+ городах РФ. В арсенале компании — крупнейшая CRM-система для риелторов и другие инновационные решения.