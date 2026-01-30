Серпуховской лифтостроительный завод снизил число рекламаций в 2,5 раза в 2025 г

Серпуховской лифтостроительный завод в Подмосковье в 2025 году уменьшил количество рекламаций на свою продукцию в 2,5 раза благодаря внедрению новых технологий и пересмотру производственных процессов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Серпуховской лифтостроительный завод, входящий в группу компаний «Садовое кольцо», в 2025 году значительно сократил количество рекламаций. На предприятии внедрили систему работы с обращениями клиентов, что позволило не только устранять выявленные недостатки, но и предотвращать их повторение. Ключевым инструментом стала детальная классификация рекламаций по более чем 20 направлениям, включая производство и работу службы главного конструктора.

Генеральный директор завода Геннадий Перегудов отметил, что в 2025 году предприятие прошло масштабную трансформацию: обновилась команда, были пересмотрены внутренние процессы и изменен подход к работе с обратной связью от заказчиков. Эти меры усилили контроль на всех этапах производства и ускорили запуск новой продукции, в том числе лифтов на ремне — перспективной и безопасной бесканатной технологии.

Технический директор СЛЗ Алексей Быков сообщил, что в этом году завод начал выпуск лифтов рюкзачного типа для сложных архитектурных объектов, а также лифтов с рекуперацией энергии, что позволяет повысить энергоэффективность и снизить эксплуатационные расходы. Кроме того, предприятие разрабатывает высокоскоростной лифт в рамках соглашения о проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

