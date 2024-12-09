Серпуховский завод установил первые лифты нового поколения от Артемия Лебедева

Серпуховский лифтостроительный завод (СЛЗ, входит в ГК «Садовое кольцо») начал поставки лифтов нового поколения от Артемия Лебедева. Первые восемь кабин установлены и введены в эксплуатацию в жилом комплексе в Краснодаре, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Если раньше лифт воспринимался как место для кратковременной поездки в условиях замкнутого пространства, то наш продукт полностью меняет это представление. Мы создали эргономичную кабину с абсолютно иным уровнем интеллекта, эстетики и комфорта, с новым уровнем надежности и безопасности», — рассказал заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.

В каждом из четырех подъездов краснодарского комплекса — по два лифта: пассажирский и грузопассажирский. Грузоподъемность 400 и 1 000 кг соответственно. Дизайн купе создан в одной стилистике. Стены и информационно-приказные панели из зеркальной (полированной) нержавеющей стали выполнены в черном цвете для создания гармоничного образа. В отделке пола — керамогранит также черного цвета со светлыми разводами. Кабины оборудованы видеокамерами и дисплеями. Зеркала, расположенные на центральной стене от пола до потолка, подготовлены для подключения к «умным» интерактивным функциям.

Жители дома смогут пользоваться smart-опциями и управления (со смартфона), и адаптивной подсветки, меняющей цветовую палитру в зависимости от потребностей пользователей, а также интерактивного зеркала. На нем могут отображаться не только направления движения и указание этажа, но и сводки погоды, графики движения общественного транспорта, биржевые котировки и т. д. Лифт позволит пассажирам добраться до нужного этажа в приятной атмосфере. Например, несколько приятных слов «Доброе утро, отличный костюм, он вам идет» и предложения сделать селфи поднимут настроение.

«Возможности лифтов, управляемых искусственным интеллектом, безграничны. Спрос на такие системы уже сегодня достаточно высок. В ближайшей перспективе классические лифты не смогут конкурировать с ними и неминуемо будут вытеснены с рынка. Digital-трансформация — объективная реальность, и любое промедление в проработке условий для создания лифтов будущего может оказаться для производителей фатальным», — отметил управляющий СЛЗ Леонид Черноног.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — сказал Воробьев.