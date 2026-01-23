Серпуховский завод поставил 145 лифтов в ДНР в 2025 году

Серпуховский лифтостроительный завод в 2025 году отправил 145 лифтов в Донецкую народную республику для оснащения социальных объектов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Серпуховский лифтостроительный завод, входящий в группу компаний «Садовое кольцо», в 2025 году поставил 145 лифтов в столицу Донецкой народной республики. Оборудование предназначено для детских садов, школ и больниц региона.

Компания сотрудничает с застройщиками ДНР уже несколько лет. В 2024 году завод отгрузил 14 лифтов для жилых домов в Енакиево и Мариуполе, а в 2025 году значительно увеличил объем поставок.

Заместитель генерального директора по развитию СЛЗ Дмитрий Захаров отметил, что взаимодействие с новыми территориями является стратегическим направлением для предприятия. Он подчеркнул, что компания продолжает работу с предприятиями региона и считает обеспечение жителей качественными лифтами важной задачей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.